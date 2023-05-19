Казахстан постачав безпілотники і мікросхеми для рф

У країну ввезли інтегральні мікросхеми на 75 млн доларів, а безпілотників на 5 млн доларів.

росіяни отримують сотні безпілотників та електронні компоненти для радіоелектронної промисловості через Казахстан.



Про це йдеться у розслідуванні "важливих історій", Центру з дослідження корупції та організованої злочинності та Der Spiegel.

Вказується, що з початку російського вторгнення імпорт мікроелектроніки до Казахстану значно зріс. У країну ввезли інтегральні мікросхеми на 75 млн доларів, а безпілотників на 5 млн доларів. Примітно, що у 2021 році офіційні органи статистики Казахстану навіть не фіксували безпілотників у своєму звіті про імпорт-експорт.



Московська компанія "Стек" ввезла з Казахстану комплектуючих (інтегральних схем, діодів, транзисторів та інших) на 4,2 млн доларів.

Є дані, що виробниками цих товарів є Німеччина, Нідерланди та Сінгапур. Покупцями компанія "Стек" є розробник радіотехнічних систем "МЕІ", що входить до складу держкорпорації "Роскосмос", та виробник систем електропостачання для російських ракетних комплексів "Московський прожекторний завод".

Казахстанська компанія "Аспан Арба" зареєструвалася після вторгнення рф в Україну. Вона відправила понад 500 дронів до росії вже 2022 року. Безпілотники казахстанська компанія купувала у нідерландської доньки китайську компанію DJI Europe B.V.



"Небесна механіка" володіє Ілля Гольберг - так само звуть засновника "Аспан арба". Цьогорічний директор "Аспан арба" Михайло Сапожніков раніше був співвласником "Небесної механіки" разом із Гольбергом.

У квітні 2022 року дрони DJI Mavic 2 у "Небесної механіки" купила московська обласна федерація ветеранів збройних конфліктів "Рись". У лютому 2023 року квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK купила камчатська крайова рада ветеранів війни та праці.



Офіційно влада Казахстану санкції проти росії не запроваджувала, проте публічно заявляла, що не буде допомагати Кремлю обходити їх.