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Казахстан в 6 разів збільшив експорт нафти в обхід росії – Reuters

21 квітня 2023, 21:44
Казахстан в 6 разів збільшив експорт нафти в обхід росії – Reuters
Фото з вільних джерел
Країна збільшила експорт нафти в обхід росії в першому кварталі цього року через бажання скоротити залежність від росії.

Про це повідомляє Reuters.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну експорт казахстанської нафти через Каспійське море і Кавказ різко збільшився. 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати анексовані росією регіони України, але при цьому намагався зменшити залежність країни від росії, зокерма з величезною мережею нафтопроводів і портів.

Експорт нафти цього року з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку підскочили до 163 436 тонн в січні-березні цього року, минулого року в той самий період поставки були лише 28 875 тонн. Саме цей маршрут є головним в обхід росії.

В період із січня до березня додатково було відправлено 104 000 тонн нафти у нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, такі дані озвучила державна транспортна компанія Казахстану "Казмортрансфлот".

Крім того, Казахстан постачає 80 тисяч тонн нафти на місяць в Китай.

"Торік експорт нафти з Казахстану не через росію досяг 1,8 мільйона тонн (36 000 барелів на день), що на 638 000 тонн більше, ніж у 2021 році", – йдеться у повідомленні.

Проте основним та найприбутковішим маршрутом для експорту нафти з Казахстану залишається Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який постачає продукт на світовий ринок через російський чорноморський термінал.
Казахстаннафта

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