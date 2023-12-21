Казахстан видасть москві хакера, якого розшукують США

Його підозрюють у купівлі незаконно отриманих персональних даних.

Влада Казахстану вирішила екстрадувати до росии експерта з кібербезпеки Микиту Кисліцина, хоча екстрадиції його вимагає США.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру рф.

Наприкінці червня влада Казахстану заявила, що заарештувала Кисліцина за запитом США. Москва також вимагала екстрадиції Кисліцина до росії і, як повідомляється, закликала казахстанську владу не поспішати відправляти його до Сполучених Штатів.



За даними Генпрокуратури, Кисліцина в росії підозрюють у вимаганні й незаконному доступі до охоронюваної російським законодавством інформації в інтернеті.

Кисліцин є співробітником компанії F.A.C.C.T., яка розробляє програмне забезпечення в галузі кібербезпеки і є наступницею Group-IB, засновника якої Іллю Сачкова засудили у справі про держзраду. Кисліцин очолював відділ мережевої безпеки Group-IB до того, як перейшов у F.A.C.C.T.

ФБР звинувачує росіянина в отриманні в 2012 році доступу до персональних даних користувачів соцмережі LinkedIn і серверів Dropbox і Formspring.



російський суд незабаром після затримання Кисліцина заочно його заарештував.

Кисліцин проходив у справі російського хакера Євгена Нікуліна, якого затримали у 2016 році у Празі й екстрадували до США. Американський суд засудив Нікуліна до семи років ув’язнення за звинуваченням у кіберзлочинах.