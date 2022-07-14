Казахстан вживає заходів для забезпечення безперебійного постачання нафти на світові ринки

Казахстан вживає оперативних заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.

"Урядом вживаються оперативні та системні заходи щодо забезпечення стійкості експортних поставок нафти на світові ринки", - сказав Смаїлов на засіданні уряду республіки за участю глави держави.

Повідомляється про реформування системи виробництва та розподілу ПММ.