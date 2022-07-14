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Казахстан вживає заходів для забезпечення безперебійного постачання нафти на світові ринки

Казахстан вживає оперативних заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки.
Казахстан вживає заходів для забезпечення безперебійного постачання нафти на світові ринки Фото: gettyimages.com

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.

"Урядом вживаються оперативні та системні заходи щодо забезпечення стійкості експортних поставок нафти на світові ринки", - сказав Смаїлов на засіданні уряду республіки за участю глави держави.

Повідомляється про реформування системи виробництва та розподілу ПММ.

Як повідомлялося, 11 липня Краснодарський крайовий суд призупинив заборону перевалки нафти Каспійським трубопровідним консорціумом, замінивши заборону на штраф у розмірі 200 тис. рублів.

За рішенням Приморського районного суду Новоросійська від 6 липня 2022 КТК повинен був призупинити діяльність морського терміналу на 30 діб для усунення так званих порушень, виявлених Ространснадзором.

 

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14 07 2022 13:40
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