Казахстан вживає заходів для забезпечення безперебійного постачання нафти на світові ринки
Про це заявив у четвер прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.
"Урядом вживаються оперативні та системні заходи щодо забезпечення стійкості експортних поставок нафти на світові ринки", - сказав Смаїлов на засіданні уряду республіки за участю глави держави.
Повідомляється про реформування системи виробництва та розподілу ПММ.
Як повідомлялося, 11 липня Краснодарський крайовий суд призупинив заборону перевалки нафти Каспійським трубопровідним консорціумом, замінивши заборону на штраф у розмірі 200 тис. рублів.
За рішенням Приморського районного суду Новоросійська від 6 липня 2022 КТК повинен був призупинити діяльність морського терміналу на 30 діб для усунення так званих порушень, виявлених Ространснадзором.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам