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ПОЛІТИКА

Казахстан заблокував російський портал Sputnik24

18 листопада 2023, 20:59
Казахстан заблокував російський портал Sputnik24
Фото з вільних джерел
Припис винесли 16 червня 2023 року.

У Казахстані заблокували сайт Sputnik24. Причиною такого рішення є поширення інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території країни.

Про це повідомляє ORDA.

Припис винесли 16 червня 2023 року.

Видання зазначає, що сайт належить російському медіахолдингу Russia Today (RT), однак цієї інформації немає ні на сайті Sputnik24, ні на сайті RT.

Водночас сайт вказано серед тих, на яких RT можна дивитися в мережі Інтернет.

Із самого початку вторгнення рф країни Заходу та Україна поступово запроваджували санкції проти російських пропагандистських телеканалів. Йдеться про акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія" та відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ".

Казахстанрф тероризм

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