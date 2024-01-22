Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Казахстан заборонив в'їзд російській пропагандистці Канделакі

22 січня 2024, 17:35
Казахстан заборонив в'їзд російській пропагандистці Канделакі
Фото: з вільних джерел
Вона звинуватила Астану в нібито дискримінації російської мови.

російська телеведуча Тіна Канделакі не зможе в’їхати до Казахстану після звинувачень на адресу Астани в нібито дискримінації російської мови.

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров на брифінгу 22 січня, передає "Радіо Свобода".

"Держава такого ніколи не прощає. Вона не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде", – сказав він.

Представник МЗС також прокоментував висловлювання Канделакі, яка заявила, що російську мову "витісняють" у Казахстані. Вона написала допис у соцмережах після того, як Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. 

У червні 2022 року у МЗС Казахстану повідомляли про існування списку "небажаних для в’їзду до осіб". Тоді до цього списку був включений російський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік пропагандистки Маргарити Сімоньян.

У жовтні 2023 року в МЗС Казахстану підтвердили наявність списку, але, хто саме є у ньому - не повідомили.

війна в Україніросія окупантиКазахстан

Останні матеріали

Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється