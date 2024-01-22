Казахстан заборонив в'їзд російській пропагандистці Канделакі

Вона звинуватила Астану в нібито дискримінації російської мови.

російська телеведуча Тіна Канделакі не зможе в’їхати до Казахстану після звинувачень на адресу Астани в нібито дискримінації російської мови.

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров на брифінгу 22 січня, передає "Радіо Свобода".

"Держава такого ніколи не прощає. Вона не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде", – сказав він.

Представник МЗС також прокоментував висловлювання Канделакі, яка заявила, що російську мову "витісняють" у Казахстані. Вона написала допис у соцмережах після того, як Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські.

У червні 2022 року у МЗС Казахстану повідомляли про існування списку "небажаних для в’їзду до осіб". Тоді до цього списку був включений російський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік пропагандистки Маргарити Сімоньян.

У жовтні 2023 року в МЗС Казахстану підтвердили наявність списку, але, хто саме є у ньому - не повідомили.