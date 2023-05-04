Казахстан закрив кордон для нелегального транзиту вантажів у росію

російські перевізники з товарами "паралельного імпорту" змушені шукати шляхи для об'їзду через інші країни.

Через загрозу опинитися під санкціями США Казахстан закрив свої кордони для товарів так званого "паралельного імпорту" до росії. Це відбулося після візиту до Астани американських чиновників на чолі з помічницею заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на керівника російської асоціації "Грузавтотранс" Владіміра Матягіна.

За його словами, російські перевізники з товарами "паралельного імпорту" почали об'їжджати Казахстан. Західні товари тепер потрапляють до рф через Китай, Іран, Грузію, Азербайджан та Вірменію.

Донедавна саме Казахстан був найбільшим хабом для паралельного імпорту, загальний обсяг якого уряд рф оцінив у $20 млрд.

За підсумками 2022 року цей сусід росії на 25% наростив постачання товарів. Наприклад, експорт пральних машин до рф становив майже 100 тисяч штук за рік, хоча 2021-го, до повномасштабного російського вторгнення в Україну, його через цю країну не було взагалі. Постачання сучасних напівпровідників із Казахстану підскочили більш ніж у 300 разів – до $3,7 млн у грошовому еквіваленті.

"Країна створює складності на кордоні для такої продукції, постачальникам фактично закрили кордон", – прокоментував теперішню ситуацію Матягін.

Рішення закрити кордон для паралельного імпорту до рф ухвалили в Астані після візиту американської делегації. Під час зустрічей із представниками уряду та топменеджерами приватних компаній пролунало попередження про вторинні санкції – заходи за порушення санкційного режиму.