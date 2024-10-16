Казахстан запросили до БРІКС. Токаєв відповів

Поки що казахський лідер з цікавістю спостерігає за еволюцією БРІКС.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримав пропозиції про вступ країни до БРІКС. Прессекретар президента Берік Уалі стверджує, що Казахстан поки що утримається від подачі заявки на вступ до організації.

23-24 жовтня в Казані відбудеться саміт БРІКС. За даними видання, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запрошений на цей форум як гість кремлівського лідера путіна.

За словами Уалі, у графік президента Токаєва включено участь у саміті БРІКС - він планує виступити на розширеному засіданні 24 жовтня. Як зазначається, заявки на вступ до БРІКС уже подали такі країни як Азербайджан і білорусь, але Казахстан поки що уважно стежить за розвитком БРІКС.