Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів

Польоти з міста Актобе до Казані призупинять з 5 квітня на невизначений період.

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air заявила, що від 5 квітня на невизначений період зупиняє польоти з міста Актобе на північному заході країни до Казані, столиці російської республіки Татарстан.

Про це йдеться на сайті компанії.

Причиною такого рішення компанія пояснила з "міркування безпеки".