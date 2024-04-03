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Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів

03 квітня 2024, 20:15
Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів
Польоти з міста Актобе до Казані призупинять з 5 квітня на невизначений період.

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air заявила, що від 5 квітня на невизначений період зупиняє польоти з міста Актобе на північному заході країни до Казані, столиці російської республіки Татарстан.

Про це йдеться на сайті компанії.

Причиною такого рішення компанія пояснила з "міркування безпеки".

Повідомлення оприлюднили наступного дня після того, як вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.

 

Киргизстанвійна в Україніросія окупантиТатарстан

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