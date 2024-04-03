Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів
03 квітня 2024, 20:15
Польоти з міста Актобе до Казані призупинять з 5 квітня на невизначений період.
Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air заявила, що від 5 квітня на невизначений період зупиняє польоти з міста Актобе на північному заході країни до Казані, столиці російської республіки Татарстан.
Про це йдеться на сайті компанії.
Причиною такого рішення компанія пояснила з "міркування безпеки".
Повідомлення оприлюднили наступного дня після того, як вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.