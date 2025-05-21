Казахи хочуть від рф компенсації за ядерні випробування – The Telegraph

СРСР впродовж 40 років продовжували ядерні випробування на території нинішнього Казахстану, через що постраждали місцеві жителі.

Шістдесят років тому у віддаленому куточку Казахстану, біля озера Шалган, на глибині 178 метрів, було підірвано ядерну бомбу, удесятеро потужнішу за ту, що знищила Хіросіму. Вибух утворив чашу завширшки близько 400 метрів і кілька десятків метрів завглибшки, викинувши в повітря хмару подрібненої породи і радіоактивних частинок, які були зафіксовані навіть у Японії.

Про це пише The Telegraph.

Це був не поодинокий випадок. Ця воднева бомба була всього однією з 456 ядерних зарядів, підірваних Радянським Союзом на Семипалатинському випробувальному полігоні - степовій території площею 18 000 км².

Випробування почалися 1949 року і тривали до 1989 року, аж до падіння Берлінської стіни. Вони становлять чверть усіх ядерних вибухів в історії людства, спричинивши масштабну і досі не подолану кризу громадської охорони здоров'я.