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Келлог їде в Україну через Мюнхен і Брюссель – Держдеп

13 лютого 2025, 17:55
Келлог їде в Україну через Мюнхен і Брюссель – Держдеп
джерело x.com/generalkellogg
"Спеціальний посланник президента США налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента"
Помічник президента США Дональда Трампа та спеціальний посланець з питань росії та України Кіт Келлог відвідає Україну в рамках поїздки до Європи 13-22 лютого.
 
Про це повідомив Державний департамент США. 
 
Зазначається, що в четвер Келлог вирушає спершу до Німеччини, а потім - до Бельгії та України, "щоб просувати мету президента Трампа щодо забезпечення миру шляхом сили в Україні" та для "захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".
 
Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі. На цих зустрічах він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі США, щоб припинити війну росії проти України та відновити стабільність у Європі".
 
"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - наголосили в Держдепі.
війна в Україніросія окупантидерждеп

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