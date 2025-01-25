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COVID-19

Келлог назвав варіант завершення війни – Fox News

25 січня 2025, 14:29
Келлог назвав варіант завершення війни – Fox News
джерело x.com/generalkellogg
"Обвал цін на нафту змусить путіна до переговорів, ось як ми закінчимо цю війну". наголосив Келлог
Президент США Дональд Трамп вважає, що різке зниження ціни на нафту змусить росію домовлятися про закінчення війни.
 
Про це заявив Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та росії в етері Fox News.
 
Він сказав, що говорив з президентом Трампом вранці п'ятниці про закінчення війни в Україні. На думку американського лідера, війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою, ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія та економіка.
 
Зокрема, важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Келлог додав, що ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.
 
"росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти. Що, якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собівартість? Це Трамп сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки і з дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну", – наголосив Келлог.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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