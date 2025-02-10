Келлог представить Трампу плани припинення війни в Україні
10 лютого 2025, 16:09
джерело x.com/generalkellogg
На одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО
Спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Semafor.
За даними видання, Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу.
"У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня", – пише Semafor.
За словами західного чиновника, на одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО.