Келлог представить Трампу плани припинення війни в Україні

На одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО

Спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Semafor.

За даними видання, Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу.

"У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня", – пише Semafor.

За словами західного чиновника, на одній із зустрічей Келлог заявив, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн-членів НАТО.