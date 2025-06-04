Келлог прокоментував наслідки спецоперації "Павутина"

Він натякнув, що це суперечить планам американського президента Дональда Трампа припинити війну в Україні

Удар українських безпілотників по російськх авіабазах зі стратегічною авіацією збільшив ризик ескалації у війні рф проти України.

Про це сказав спецпредставник США з питань України та росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Він вважає, що коли під атакою перебуває національна система виживання противника, а саме його ядерна тріада, тоді "рівень ризику зростає".

Келлог навіть додав, що в цьому питанні неможливо передбачити, як саме відреагує кремль. Він підкреслив, що це саме те, чого влада США намагається уникнути, оскільки досягнення цієї точки було б небажаним.

Келлог погодився з тим, що психологічний вплив спецоперації "Павутина" набагато серйозніший, ніж матеріальні втрати рф, спричинені знищенням бомбардувальників. Він вважає, що українцька спецоперація завдала величезної шкоди іміджу рф, показавши, що "Україна не збирається здаватися".

"Україна по суті каже: "Ми теж можемо грати в цю гру"", - підкреслив американський чиновник.