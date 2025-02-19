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Келлог у Києві зустрівся з Єрмаком: деталі зустрічі

19 лютого 2025, 18:07
Келлог у Києві зустрівся з Єрмаком: деталі зустрічі
t.me/ermaka2022
За словами Єрмака, важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з спецпредставником президента США Кітом Келлогом 19 лютого. Стали відомі деталі зустрічі.
 
Про це у Telegram пише очільник ОП.
 
"Сьогодні радий був вітати спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлога в Києві. Це була його перша зустріч під час візиту, і я вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну - ми цінуємо це", - зазначив він.
 
За словами Єрмака, важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті.
 
"Щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі. Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою", - констатував глава ОП.
 
Єрмак додав, що Україна розраховує на продовження американської підтримки та хочк, щоб стосунки між країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху, бо "важливо, як саме завершиться ця війна".
 
"Про це особисто сказав Кіту Келлогу. росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою. Принцип нічого про Україну без України - ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами", - зазначив він.
 
Єрмак ще раз підкреслив, що Україна зацікавлена в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США - Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство.

 

війна в Україніросія окупанти

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