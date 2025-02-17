Келлог відкинув ідею "нав'язаного миру" Україні
17 лютого 2025, 20:05
джерело x.com/generalkellogg
Сполучені Штати мають вислухати "пункти обговорення" від кожної зі сторін.
Спеціальний представник президента США із питань України та росії Кіт Келлог заяви, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду.
Про це повідомляє Sky News.
За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.
"Він і народ України ухвалять це рішення", – сказав він.
Як зазначив спецпредставник Трампа, США готові вислухати всі "дискусійні питання"від учасників, зазначивши, що їхня роль полягає в наданні гарантій безпеки для України.
Посадовець наголосив, що його візит до України ще перебуває на стадії узгодження, і він планує зустрітися з Володимиром Зеленським.