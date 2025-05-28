Келлог відповів Медведєву на погрозу Третьою світовою

Він дорікнув, що рф досі не представила меморандум, який обіцяли показати ще 10 днів тому

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва про Третю світову війну.

Про це він написав у соцмережі Х.

Келлог опублікував допис, у якому закликав припинити вогонь та наголосив, що росія досі не представила меморандум з пропозиціями мирного врегулювання.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Медведєва і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз", – написав Келлог.