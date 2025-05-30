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ПОЛІТИКА

Келлог визнав "справедливими" вимоги рф щодо НАТО — майбутнє членство України під питанням

30 травня 2025, 08:10
Келлог визнав
джерело x.com/generalkellogg
росіяни говорять не тільки про Україну, згадують також Грузію і Молдову.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав "справедливими" побоювання рф щодо розширення НАТО на Схід.

Про це він сказав в ефірі ABC News.

"Це справедливе побоювання. Ми неодноразово говорили, що питання приєднання України до НАТО не на порядку денному", - заявив він, додавши, що таку позицію поділяють ще "щонайменше чотири" країни Альянсу.

"Знаєте, я, мабуть, можу назвати вам ще чотири країни НАТО, і потрібно 32 з 32, щоб дозволити вам вступити до НАТО. І ми бачили, як інші країни кажуть: ні, ми не дуже впевнені в цьому", — зазначив він.

Так Келлог відповів на запитання, чи готовий Трамп пообіцяти російському диктатору владіміру путіну те, що НАТО не розширюватиметься.

"Вони (росіяни - ред.) говорять не лише про Україну. Вони говорять про Грузію. Вони говорять про Молдову. І ми кажемо, добре, комплексно, ви знаєте, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це занепокоєння безпеки для них", — сказав він, підкресливши, що рішення з цього приводу має приймати президент США.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога путіна над НАТО".

СШАвійнаНАТОросія загрозаКіт Келлог

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