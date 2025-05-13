Келлог заявив про обговорення відправки іноземних сил в Україну

У рамках врегулювання російсько-української війни обговорюється відправка іноземних військових в Україну.

За його словами, йдеться про військовий контингент з Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

"Йдеться про сили стійкості, які називають E3, але тепер це E4, оскільки до Великої Британії, Франції та Німеччини приєдналася Польща. Ці сили розміщуються на захід від річки Дніпро, поза зоною досяжності конфлікту. На сході передбачається миротворчий контингент за участю третьої сторони для моніторингу припинення вогню", – наголосив спецпосланець Трампа.

Так само на переговорах обговорюється питання НАТО. Келлог прямо зазначив, що членства України в Альянсі може не бути у найближчій перспективі.

"Можливо, колись у майбутньому, але не зараз", – додав він.

Важливими питанням також залишається майбутнє окупованої Запорізької АЕС та повернення незаконно вивезених з окупованих територій дітей.

"Очевидно, що перемовини не будуть ідеальними. Будуть певні поступки і компроміси, ми це розуміємо. Але важливо зупинити вбивства, і це те, що хоче зробити президент Трамп. Він неодноразово про це говорив. Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Понад 1,2 мільйона військових України та РФ – це втрати: пораненими і вбитими. Це величезна кількість", – резюмував він.