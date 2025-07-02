Келлог заявив, що не обіцяв лукашенку обмежити удари України по рф

За словами спецпредставника Трампа, його слова були вирвані з контексту.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що нібито спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по рф". Однак американський політик заперечив такі слова.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з лукашенком ми обговорювали повне і беззастережне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені взаємними діями з боку москви. Я ніколи не робив коментарів щодо продовження війни Україною поза межами повного припинення вогню", - написав Келлог

Нагадаємо, 1 липня російські та білоруські ЗМІ поширили заяву лукашенка про те, що він передав спецпредставнику Трампа позицію президента рф путіна щодо можливого перемир'я.