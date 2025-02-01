Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні

Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.

Завершення війни в Україні відповідає інтересам усього світу, включно зі США.

Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Він також заявив, що розраховує на досягнення прогресу в найближчій перспективі.

"Думаю, у нас є хороший, надійний план, щоб просунутися вперед, почати говорити і працювати над цим", - сказав він.

Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.