Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні
01 лютого 2025, 12:15
джерело x.com/generalkellogg
Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.
Завершення війни в Україні відповідає інтересам усього світу, включно зі США.
Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог в ефірі Fox News.
Він також заявив, що розраховує на досягнення прогресу в найближчій перспективі.
"Думаю, у нас є хороший, надійний план, щоб просунутися вперед, почати говорити і працювати над цим", - сказав він.
Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.
"Я б хотів сказати, що йдеться про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі. Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо: або на стадії перемир'я, або міцного миру", - зазначив він.
Він також підкреслив, що на відміну, від Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки, у питанні війни в Україні має бути "короткострокове рішення для обох сторін".
Він зазначив, що це вигідно також для Сполучених Штатів, і для всього світу.
"Трамп знає, де чинити тиск. І більш важливо те, що він створить важіль тиску як на українців, так і на росіян", - зазначив він.