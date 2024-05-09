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ПОЛІТИКА

Кемерон критикуватиме інші європейські країни за "небажання" інвестувати в оборону – Bloomberg

09 травня 2024, 11:48
Кемерон критикуватиме інші європейські країни за
Девід Кемерон. Фото: guardian.co.uk
У своїй першій великій промові після повернення до уряду, колишній британський прем'єр у четвер, 9 травня, закликатиме союзників по НАТО виконати обіцянку витрачати на оборону 2% від економічного виробництва.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує розкритикувати європейські країни за їхнє "небажання" інвестувати в оборону та закликати західні демократії бути "жорсткішими і наполегливішими" у захисті своїх інтересів і цінностей.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своїй першій великій промові після повернення до уряду, колишній британський прем'єр у четвер, 9 травня, закликатиме союзників по НАТО виконати обіцянку витрачати на оборону 2% від економічного виробництва, а потім збільшити ці витрати до 2,5%. Він також має намір попередити, що "занадто малі і запізнілі дії лише підштовхують агресора".

"Я бачу занадто багато прикладів того, що цей урок не був засвоєний. Хоча багато країн критикували атаки хуситів, лише США і Велика Британія захотіли та змогли зробити крок вперед і завдати удару у відповідь. Або ж витрати на оборону в Європі, куди все ще дехто не бажає інвестувати, навіть коли на нашому континенті вирує війна", - попередить Кемерон у своєму виступі в Національному центрі кібербезпеки.

Агентство Bloomberg зазначає, що оскільки зростає занепокоєння і ризик, що війна росії з Україною втягне Захід, зауваження Кемерона є докором країнам НАТО, які все ще не виконують обіцянки щодо витрат на оборону за десять років після того, як вона була дана.

Хоча вторгнення росії в Україну підштовхнуло НАТО до активізації зусиль зі збільшення оборонних витрат, такі країни, як Канада, Іспанія та Італія, намагаються досягти цільового показника у 2%. Німеччина, найбільша економіка Європи, лише нещодавно вперше досягла цієї мети.

Британський уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака, зі свого боку, пообіцяв збільшити витрати до 2,5% ВВП до 2030 року.

"Ми перебуваємо в битві воль. Ми всі повинні довести, що наші супротивники помиляються - Британія, наші союзники та партнери в усьому світі. Так не може тривати далі. Ми повинні бути жорсткішими і наполегливішими", - скаже Кемерон.

війна в УкраїніоборонаДевід КемеронНАТО

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