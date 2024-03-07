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ПОЛІТИКА

Кемерон прямує до Німеччини для переговорів щодо України

07 березня 2024, 10:42
Кемерон прямує до Німеччини для переговорів щодо України
Фото:ukr.lb.ua
Девід Кемерон та Анналена Бербок мають зустрітися вже сьогодні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зустрінеться зі своєю колегою з Німеччини Анналеною Бербок у Берліні 7 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри обговорять посилення підтримки України, зокрема, військову допомогу та тиск на рф.

Крім того, Бербок та Кемерон мають обговорити зусилля з припинення вогню в Секторі Гази, доставку туди гуманітарної допомоги. Також сторони мають обговорити запобігання нелегальній міграції. 

У Reuters припустили, що Камерон цілком ймовірно згадає про витік інформації щодо перехопленої росіянами розмови між високопоставленими німецькими військовими щодо України. Розмова також включала подробиці операцій Великої Британії в країні. 

Минулого тижня російські ЗМІ опублікували аудіозапис переговорів високопоставлених німецьких військових чиновників через онлайн-сервіс Webex, під час яких обговорювалися питання надання зброї Україні та потенційного удару Києва по Кримському мосту ракетами Taurus. Німеччина звинуватила росію в спробі розділити Європу за допомогою публікації перехопленого запису переговорів. 

НімеччиназустрічБританіявійна в України

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