Кемерон прямує до Німеччини для переговорів щодо України

Девід Кемерон та Анналена Бербок мають зустрітися вже сьогодні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зустрінеться зі своєю колегою з Німеччини Анналеною Бербок у Берліні 7 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри обговорять посилення підтримки України, зокрема, військову допомогу та тиск на рф.

Крім того, Бербок та Кемерон мають обговорити зусилля з припинення вогню в Секторі Гази, доставку туди гуманітарної допомоги. Також сторони мають обговорити запобігання нелегальній міграції.

У Reuters припустили, що Камерон цілком ймовірно згадає про витік інформації щодо перехопленої росіянами розмови між високопоставленими німецькими військовими щодо України. Розмова також включала подробиці операцій Великої Британії в країні.

Минулого тижня російські ЗМІ опублікували аудіозапис переговорів високопоставлених німецьких військових чиновників через онлайн-сервіс Webex, під час яких обговорювалися питання надання зброї Україні та потенційного удару Києва по Кримському мосту ракетами Taurus. Німеччина звинуватила росію в спробі розділити Європу за допомогою публікації перехопленого запису переговорів.