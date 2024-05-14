Кемерон запропонував Трампу радикальну мирну угоду щодо України – Politico

Британський уряд уже давно наполягає на тому, що мирна угода - це справа України.

У квітні глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати його переконати схвалити збільшення військової допомоги Україні. Також вони обговорили мирну угоду щодо України.

Про це повідомляє Politico.

Посилаючись на джерело, газета Sunday Times повідомила цими вихідними, що Кемерон стверджував, що нова допомога допоможе Україні утримати свої лінії фронту — і дасть Трампу "найкращі можливі умови", щоб спробувати досягти угоди між ворогуючими сторонами.

За словами джерела видання, Кемерон запитав Трампа: "Які найкращі умови, за яких ви як президент зможете укласти угоду в січні? Це обидві сторони, які тримають свої позиції і платять за це ціну".

Британський уряд уже давно наполягає на тому, що мирна угода - це справа України, а сам прем'єр-міністр Кемерон публічно заявив, що "мир приходить через силу, а не через умиротворення або слабкість".

Прес-секретар британського прем'єр-міністра Ріші Сунак заявив, що позиція Великої Британії щодо війни не змінилася.

"Я не визнаю ці повідомлення... Наша позиція не змінилася. путін повинен зазнати поразки. Зараз, як ніколи раніше в цьому конфлікті, вкрай важливо, щоб путін отримав чіткий сигнал про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Сунака також поінформували про цю доповідь.

Прем'єр також додав, що інвестиції в безпеку України - це "інвестиції в нашу безпеку".

"Наші союзники по НАТО вже занепокоєні перспективою того, що якщо путін досягне успіху, то вони будуть наступними - з усіма наслідками, що випливають звідси", - додав британський прем'єр-міністр.