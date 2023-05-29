Кенія та росія підпишуть торговий договір – Reuters

Кенія вже "закликає до вирішення конфлікту у спосіб, що поважає обидві сторони".

Незважаючи на слова підтримки Україні з боку кенійського президента Вільяма Руто, Кенія підпише торговельний пакт з росією, спрямований на посилення співпраці між бізнесом.

Про це заявили 29 травня в офісі президента Руто після того, як він зустрівся у Найробі з міністром закордонних справ росії Сєрєєм Лавровим, передає Reuters.

У заяві адміністрації кенійського президента зазначено, що двостороння торгівля з росією все ще залишається низькою, незважаючи на потенціал, і що пакт дасть бізнесу "необхідний імпульс". Не повідомляється, коли пакт може бути підписаний, як і немає подробиць про те, що він може охоплювати. Наразі росія продає до Кенії переважно зерно та добрива.

Щодо України, то в заяві підтверджується підтримка Кенією поваги до територіальної цілісності всіх країн, а також додається, що "Кенія закликає до вирішення конфлікту у спосіб, що поважає обидві сторони".

У Кенії повідомили, що Лавров прямує до Кейптауна (Південно-Африканська республіка) на зустріч міністрів закордонних справ групи країн БРІКС, до якої входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, яка відбудеться 1 червня.

росія активізувала свої зусилля зі зміцнення економічних зв'язків з африканськими країнами, щоб допомогти компенсувати значне охолодження відносин із Заходом, викликане вторгненням в Україну, і планує провести африкансько-російський саміт у Санкт-Петербурзі в липні.

Цього року Лавров відвідав африканський континент щонайменше тричі. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня побував у таких країнах, як Ефіопія, Руанда і Мозамбік.