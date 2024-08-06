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Керівник британського МЗС планує візит до Китаю, аби "перезавантажити" відносини – Bloomberg

06 серпня 2024, 17:11
Керівник британського МЗС планує візит до Китаю, аби
Фото: з вільного доступу
Леммі зустрічався з китайським колегою у липні в Лаосі.
Міністр закордонних справ Девід Леммі розглядає можливість візиту до Китаю.
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
 
Візит відбудеться у межах зусиль нового лейбористського уряду Сполученого Королівства щодо "перезавантаження" відносин Лондона з Пекіном. Минулого місяця британський прем'єр Кір Стармер заявляв, що його уряд проведе "аудит" відносин між обома державами.
 
Дата візиту наразі невідома. Якщо Леммі поїде до Китай, це буде другим візитом британського дипломата за останні шість років. Попередник Леммі Джеймс Клеверлі відвідував Пекін у 2023 році.
 
Британський уряд у відносинах із Китаєм стикається з проблемою, як збалансувати економічні й торговельні інтереси. 
 
Зокрема, йдеться про тиск із боку банків, як-от HSBC Holdings Plc та Standard Chartered Plc, які вимагають пом'якшити нові правила національної безпеки, що обмежують ведення бізнесу із Китаєм. 
 
Нагадаємо, що Леммі зустрічався з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Лаосі наприкінці липня. Тоді міністри домовилися "працювати над створенням довгострокових каналів зв'язку". На зустрічі Леммі закликав Ван Ї гарантувати, що китайські компанії не підтримують війну росії в Україні.
 
Минулого місяця Китай відвідувала глава уряду Італії Джорджа Мелоні. Країни домовилися про поглиблення співпраці, зокрема, залучення китайських інвестицій в автомобілебудування.
 
Водночас триває торговельна війна між ЄС і Китаєм. Як відомо, Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі - до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.
Китайвійна в УкраїніМЗС Британіїросія окупанти

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