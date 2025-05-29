Керівника Центробанку Словаччини визнали винним у корупції

Йому грозить позбавлення волі на рік або стотисячний штраф у євро.

Нинішнього голову Національного банку Словаччини та ексміністра фінансів Петра Кажиміра суд визнав винним у справі про корупцію і оштрафував на 200 тисяч євро.

Про це повідомляє Aktuality.

Спеціалізований кримінальний суд міста Пезінок ухвалив рішення за одноосібною участю судді Мілана Цисаріка.

Альтернативою для штрафу є покарання для Кажиміра - позбавлення волі строком до одного року.

Вирок поки що є не остаточним та дві сторони можуть подати апеляцію.

Згідно з вироком, Кажимір у 2017 році дав хабар тодішньому голові Фінансової адміністрації Франтішеку Імрече, щоб отримати інформацію про податкові справи кількох компаній і таким чином допомогти їм сплатити надмірні відрахування з ПДВ на суму понад три мільйони євро. За даними прокуратури, за це він мав дати Імрече хабар у розмірі 48 тисяч євро.

Також Кажимір, будучи міністром, купив за вигідною ціною віллу біля Славіна в Братиславі у відомого бізнесмена.

Суд постановив, що 48 тисяч євро, які Франтішек Імрече передав поліції в якості вищезгаданого хабара від Петера Кажиміра, будуть конфісковані на користь держави.

Раніше винесення вироку керівник центробанку розіслав друзям, знайомим і офіційним контактам листа, в якому розкритикував дії судді Мілана Цисаріка і називає процес сфабрикованим.

"У мене є всі підстави вважати, що в четвер, 29 травня 2025 року, суддя Спеціалізованого кримінального суду Мілан Цисарик має намір визнати мене винним. У безглуздому і сфабрикованому з самого початку процесі, до того ж без жодних доказів", – написав голова банку.

Він додав, що його звинувачують не в отриманні хабаря, а в тому, що він нібито його давав. Кажімир також стверджує, що звинувачення ґрунтуються на "брехні" і що він ніколи не давав жодного хабаря.

Судовий процес відзначився кількова ускладненнями.

Так, суддя Мілан Цисарік спочатку прийняв рішення щодо Кажиміра в закритому режимі – за допомогою кримінальної постанови і спочатку він засудив його до штрафу в розмірі 100 тисяч євро за хабарництво.

Проте обвинувачення і Кажимір не погодилися з постановою, тому справу довелося розглядати в суді.