Керівники розвідок росії та США можуть знову зустрітися – Sky News
Глава зовнішньої розвідки росії заявив про можливу ще одну зустріч з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, пише Sky News.
У свою чергу пан Бернс попередив Сергія Наришкіна про наслідки будь-якого використання ядерної зброї під час їхньої останньої зустрічі в листопаді, за словами офіційних осіб США.
Відповідаючи на запитання, чи буде ще така зустріч, пан Наришкін сказав російському державному інформаційному агентству ТАСС, що "це можливо".
За його словами, розмова з керівником розвідувального відомства була змістовною, повідомляє ТАСС.
Наришкін додав, що періодично спілкувався з невстановленими керівниками європейських розвідувальних служб про ситуацію в Україні, повідомляє інформаційне агентство.
Президент Джо Байден відправив пана Бернса, колишнього посла США в росії, до москви в 2021 році, щоб застерегти путіна від накопичення військ навколо України.