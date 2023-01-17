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ПОЛІТИКА

Керівники розвідок росії та США можуть знову зустрітися – Sky News

17 січня 2023, 14:43
Керівники розвідок росії та США можуть знову зустрітися – Sky News
Фото: youtube.com
росія стверджує, що періодично спілкується із невстановленими керівниками європейських розвідувальних служб про ситуацію в Україні

Глава зовнішньої розвідки росії заявив про можливу ще одну зустріч з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, пише Sky News.

У свою чергу пан Бернс попередив Сергія Наришкіна про наслідки будь-якого використання ядерної зброї під час їхньої останньої зустрічі в листопаді, за словами офіційних осіб США.

Відповідаючи на запитання, чи буде ще така зустріч, пан Наришкін сказав російському державному інформаційному агентству ТАСС, що "це можливо".

За його словами, розмова з керівником розвідувального відомства була змістовною, повідомляє ТАСС.

Наришкін додав, що періодично спілкувався з невстановленими керівниками європейських розвідувальних служб про ситуацію в Україні, повідомляє інформаційне агентство.

Президент Джо Байден відправив пана Бернса, колишнього посла США в росії, до москви в 2021 році, щоб застерегти путіна від накопичення військ навколо України.

 


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