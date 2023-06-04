Керівники світової розвідки провели секретну зустріч в Сінгапурі — Reuters

Раніше про такі зустрічі не повідомлялося.

Високопосадовці з близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу провели таємну зустріч на полях безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters.

Такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру і проводяться в окремому місці паралельно з самітом з питань безпеки вже кілька років поспіль. Раніше про ці зустрічі не повідомлялося.

США представляла директор Національної розвідки Ейвріл Хейнс. Представник Китаю також був серед присутніх, попри напруженість у відносинах між двома країнами.

За словами джерела, у зустрічі також взяв участь глава індійського агентства зі збору розвідувальної інформації за кордоном Самант Гоел.

"Ця зустріч є важливою подією в міжнародному "тіньовому" порядку денному. З огляду на кількість країн-учасниць, це не фестиваль шпигунської майстерності, а швидше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів", - сказало джерело, знайоме з перебігом дискусій.

"Між розвідувальними службами існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть спілкуватися, коли більш офіційна і відкрита дипломатія ускладнена - це дуже важливий фактор під час напруженості, і форум у Сінгапурі сприяє цьому", - додало джерело.

Представник міністерства оборони Сінгапуру заявив, що на форумі учасники, в тому числі високопосадовці з розвідувальних служб, також користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами.

"Міністерство оборони Сінгапуру може сприяти проведенню деяких із цих двосторонніх або багатосторонніх зустрічей. Учасники вважають такі зустрічі, що проводяться в кулуарах (форуму), корисними", - пояснив речник.

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія керують так званою мережею "П'ять очей" для збору і обміну широким спектром розвідувальних даних, а їхні представники розвідки часто зустрічаються.

Масштабніші зустрічі розвідувального співтовариства відбуваються рідше і майже ніколи не афішуються.

Хоча про конкретні дискусії в Сінгапурі відомо небагато, війна росії проти України і транснаціональна злочинність були центральними елементами переговорів у п'ятницю, 2 червня. У четвер, 1 червня, ввечері керівники розвідок провели неформальну зустріч.

Представника росії на ній не було. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був присутній на "Діалозі Шангрі-Ла", але сказав, що не брав участь у зустрічі керівників розвідок.

Інше джерело повідомило, що тон зустрічі був налаштований на співпрацю і взаємодію, а не на конфронтацію.

На форумі з питань безпеки понад 600 делегатів із 49 країн провели три дні пленарних засідань, а також двосторонніх і багатосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.

Хейнс була серед офіційних делегатів США на "Діалозі Шангрі-Ла". Під час дискусії про кібербезпеку вона сказала у відповідь на запитання китайського військового, що співпраця між країнами є надзвичайно важливою.

"Критично важливо, навіть коли існує недовіра, і навіть коли ви зіштовхуєтеся з фактичними супротивниками, намагатися співпрацювати з питань, що становлять взаємний інтерес, а також контролювати потенціал ескалації", - наголосила Хейнс.