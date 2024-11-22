Керівники центробанку ЄС попереджають, що економіці загрожує політичний параліч – FT

Берлін і Париж мають відродити "спільні французько-німецькі дії".

Голови центральних банків Євросоюзу б’ють на сполох через економічний спад і попереджають, що політичний параліч робить Європу ще більш вразливою у потенційній торговельній війні зі США.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

В спільній заяві керівники Бундесбанку і Банку Франції заявили, що Європа буде "приречена" в разі, якщо Німеччина і Франція не зможуть відродити "спільні французько-німецькі дії".

Заклик глав банків Німеччини і Франції до "спільних французько-німецьких дій" пролунав в заяві, опублікованій у Frankfurter Allgemeine Zeitung і Le Monde, в якій пишуть, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, можливо, посилить тиск на економіку Євросоюзу, яка переживає важкі часи, і її "слід сприймати як тривожний дзвінок".

В той же час, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард виступила з промовою, де оголосив про "нагальність" реформи ринків капіталу, яка не супроводжувалася "відчутним прогресом", незважаючи на зростаючі ризики.

Реформа розкритикувала "надзвичайно фрагментовані" фінансові ринки Європи і закликала політичних лідерів "обійти корисливі інтереси, які в давнину захищали, як фортецю".