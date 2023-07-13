Керівництво рф страждає від "тертя і розгубленості" після заколоту Прігожина – генерал США

При цьому Міллі припускає, що подібний заколот на території росії може бути не останнім. На його думку, історія продовжиться.

Невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина викликав "тертя та плутанину" серед російського керівництва.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Міллі зробив на борту військового літака під час свого візиту до Азії.

"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (росіян, - ред.) тертя і плутанина", - сказав він.

При цьому Міллі припускає, що подібний заколот на території росії може бути не останнім. На його думку, історія продовжиться.

"На дуже високих рівнях відбувається багато драми. Як усе це розгортатиметься пізніше? Я ще не впевнений. Я не думаю, що ми закінчили із цим", - наголосив генерал.

Як зазначив Міллі, поки залишається невідомим, як бунт "вагнерівців" вплине на перебіг подій на фронті в Україні.

Головний генерал США також припускає, що Прігожин "бігає туди-сюди" між росією та білоруссю, але Міллі відмовився сказати, де саме, на його думку, перебуває ватажок "вагнерівців".

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Прігожин спробував влаштувати заколот у росії. Його найманці вирушили на москву, проте дістатися до неї так і не змогли.

Раніше повідомлялось, що російського генерала Сергія Суровікіна допитують у москві. Ймовірно, він знав про плани ватажка "вагнерівців" Євгеній Прігожина про бунт.