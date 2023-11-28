Керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС

Заклик керівництва ЄП міститься у вже затвердженому комюніке.

Конференція президентів Європейського парламенту (ЄП) – орган, що об'єднує керівництво ЄП – підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу (ЄС). Таке рішення може ухвалити Рада ЄС у грудні 2023 року.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції з євроінтеграції України, повідомляє Європейська правда.

"Україна докладає вражаючих зусиль. І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори щодо вступу", – заявила Мецола.

У комюніке лідери політичних груп Європарламенту зазначили, що вступ України до ЄС є "стратегічною інвестицією в об'єднану та сильну Європу". Також наголошується, що Європарламент вірить у те, що Україна і надалі "амбітно втілюватиме всі необхідні реформи".

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля та нашу готовність підтримувати легітимні амбіції та прагнення українського народу", – заявили в ЄП.

При цьому Європарламент має намір посилити співпрацю із Верховною Радою України. Зокрема, на 2024 рік плануються зустрічі між профільними комітетами, а також низка взаємних візитів парламентаріїв.