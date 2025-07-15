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Кіберактивісти паралізували роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території рф

15 липня 2025, 16:35
Кіберактивісти паралізували роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території рф
Фото: РБК-УКРАЇНА
Усю інформацію на серверах компанії "Гаскар Интеграция" знищено, включно із резервними копіями

Хакери угруповань BO Team та “Український кіберальянс” при підтримці агентурних можливостей фахівців воєнної розвідки успішно атакували мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших постачальників дронів для російської армії – компанії “Гаскар Интеграция”.

Про це повідомили у кіберактивістських спільнотах у Telegram.
 
Там поширюється повідомлення хакерської групи “BO Team”, яка брала участь в атаці. 
 
Українські кібери отримали доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. У тому числі – дані, які свідчать про тісну співпрацю російського виробника дронів з Китаєм. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів. 
 
В результаті кібератаки на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії “Гаскар”. Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.
 
Як зазначають кіберактивісти, серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.
кібератакивійна в Українікібер безпекаросія окупанти

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