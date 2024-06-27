Кібератака в Криму: зупинено рух по Керченському мосту
27 червня 2024, 19:59
Фото: most.life
Кіберфахівці ГУР "вимкнули" в Криму касові апарати та рух по Керченському мосту.
Внаслідок масових кібератак на комунікаційну інфраструктуру в окупованому Криму не працюють касові апарати та зупинено рух по Керченському мосту.
Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбі.
Зокрема, в окупованому Криму другу добу тривають масовані кібератаки на комунікаційну інфраструктуру окупантів.
Як зазначає джерело в ГУР, "після вчорашніх уражень інфраструктури кримських інтернет-провайдерів, сьогодні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту".
Окрім того, тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.
За даними джерела, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа".
"Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати", - додає джерело.
Водночас, у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.