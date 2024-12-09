Кібератаки зазнала найбільша румунська енергетична компанія

Компанія Electrica надає послуги для 4 мільйонів румунців.

Сьогодні, 9 грудня, румунська найбільша енергетична компанія Electrica повідомила, що зазнала кібератаки.

Про це повідомляє телеканал Digi24.

В компанії заявили, що наразі фахівці тісно співпрацюють з національними органами кібербезпеки, щоб впоратися з інцидентом і усунути його наслідки.

Проте джерело кібератаки в компанії не назвали.

В заяві наголошується, що критично важливі системи компанії не постраждали.

Компанія радить споживачам з обережністю ставитися до будь-яких підозрілих повідомлень, отриманих від її імені, і не передавати особисті дані незахищеними каналами.

В Міністерстві енергетики Румунії про коментуювали кібератаку. заявивши, що початкове розслідування показало, що для зловмисних дій використовувалось програмне забезпечення для вимагання викупу.

"Фахівці вилучили цифрові об'єкти, отримані внаслідок атаки, щоб визначити її джерело. Влада тісно співпрацює з державними органами, що володіють компетенціями в галузі кібербезпеки, для виявлення і протидії атаці", – наголосили у міністерстві енергетики.

Група Electrica надає послуги для 4 млн користувачів, вона володіє і управляє розподільними мережами і трансформаторними підстанціями у трьох великих регіонах Румунії: Північній Трансільванії, Південній Трансільванії та Північній Мунтенії.