Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне.

До річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній “Газпром” та “Газпромнафта”.

Про це передає Укрінформ із посиланням на джерела у розвідці.

Кіберфахівці завдали удару по онлайн-сервісах підприємств, які забезпечують діяльність російської армії.

Зокрема, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Представники Газпрому у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається “тимчасовий технічний збій”, щоправда, не пояснюючи характер і причини такого “збою”.