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Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти

30 січня 2025, 14:33
Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти
Фото: espreso.tv
З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне.
До річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній “Газпром” та “Газпромнафта”.
 
Про це передає Укрінформ із посиланням на джерела у розвідці. 
 
Кіберфахівці завдали удару по онлайн-сервісах підприємств, які забезпечують діяльність російської армії.
 
Зокрема, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.
 
Представники Газпрому у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається “тимчасовий технічний збій”, щоправда, не пояснюючи характер і причини такого “збою”.
 
Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.
 
Сьогоднішні проблеми російських водіїв – це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!” – прокоментували кібератаку в розвідці.
 
війна в УкраїніГУР МОУкібер безпекаросія окупанти

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