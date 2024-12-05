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Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського "Газпромбанку"

05 грудня 2024, 13:13
Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського
Фото: glnews.ru
Фінустанова входить до трійки найбільших банків рф.
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили успішну масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного "Газпромбанку". Фінустанова входить до трійки найбільших банків рф.
 
Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.
 
За словами співрозмовника, внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти "Газпромбанку" втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача.
 
"Сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через непрацюючі додатки "Газпромбанку". Їхні панічні коментарі в соцмережах та скарги на сторінках банку підтверджують успіх проведеної кібероперації", — каже він.
 
Крім цього кібератака також заблокувала роботу терміналів "Газпромбанку" по всій росії.
 
"Так у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема накрила громадський транспорт Воронежа. Через параліч роботи терміналів "Газпромбанку" Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах, адже онлайн-покупка та оплата картками була неможлива", — сказав співрозмовник.
 
Він додав, що російські ЗМІ також підтвердили й факт DDOS-атаки на сайт "Газпромбанку", який взагалі перестав відкриватися на території Франції та Німеччини. Окрім сайту також не запускався мобільний додаток банку.
 
Газпромбанк — один з найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб.
ГУРвійна в Україніросія окупанти

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