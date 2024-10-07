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​Кіберфахівці ГУР паралізували роботу судів у росії. Українські хакери зламали систему "Правосудие"

07 жовтня 2024, 15:07
​Кіберфахівці ГУР паралізували роботу судів у росії. Українські хакери зламали систему
Фото: Ukrinform
росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, сайти судів не працюють.
Сьогодні, 7 жовтня, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з активістами групи "ВО Team" "привітали" владіміра путіна з днем народження зламом державної автоматизованох системи “Правосудие”, завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах рф. 
 
Про це повідомили джерела LB.ua в Силах оборони.
 
Атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних пошт та офіційних сайтів. 
 
Також хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Зараз росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, сайти судів не працюють. 
 
"Злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від “Лабораторї Касперського”, ПАТ “Positive Technologies” та АТ “ИВК”", - зазначили в "ВО Team".
 
Система "Правосудие" - це система електронного документообігу в судах рф усіх юрисдикцій і рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.
 
"Можна задати риторичне запитання: для чого росіянам взагалі електронний судовий документообіг, якщо рішення міжнародних судів по притягненню путіна до відповідальності за агресію проти України не виконується?", - іронізують українські кіберфахівці.

 

хакеривійна в Україніросія окупанти

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