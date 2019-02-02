Кіберполіція викрила “адміна” понад півсотні піратських сайтів, - ФОТО

Працівники кіберполіції викрили 35-річного киянина, який самостійно створив та адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів.

"Працівники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив та адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів. Серед них - "kinogo2019.com", "kinobudka.net", "onlineseriali.net" та "lostkino.net". Також було встановлено місце розташування сервера, з якого здійснювалось відтворення аудіовізуальних творів", - повідомляє сайт Нацональної поліції.

Зазначається, що у Києві правоохоронці провели ряд обшуків. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, телефони та банківські картки, на які зараховувались кошти, здобуті від розміщення реклами на веб-сайтах. Крім того, вилучено три системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин. Експерти оглядають вилучену техніку та оцінюють збитки, додали в поліції.



Фото:Національна поліція

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Вилучену техніку направлено на проведення усіх необхідних експертиз. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Фото:Національна поліція

Раніше начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що кіберполіція цьогоріч має намір зосередитися на вияленні організованих злочинних хакерських угруповань, що діють на території України. Він поінформував, що загалом у 2018 році працівники кіберполіції були залучені до розслідування більше 11 тисяч кримінальних проваджень. Найбільша кількість з них були зосереджені у Києві, на території Одеської та Львівської областей.

Нагадаємо, що четверо українців створили та підтримували діяльність найвідомішого у Darknet ресурсу "xDedic", що дозволяв користувачам продавати й купувати доступ до зламаних серверів.