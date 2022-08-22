RSS
НОВИНИ

Кікабідзе передав кошти від свого концерту на ЗСУ

Ольга
Матарикіна
Гроші артист витратив на мікроавтобус із сухпайками для українських військових. Його вже доставили до нашої країни
Кікабідзе передав кошти від свого концерту на ЗСУ Фото:26 артилерійська бригада Facebook
Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе віддав кошти від свого ювілейного концерту, який пройшов у Батумі на честь 84-річчя знаменитості на допомогу 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ. Концерт пройшов з аншлагом та був присвячений Україні. Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
 
"Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Р. Дашкевича кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі. Шоу було присвячено Україні", - йдеться у повідомленні.
 
Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві. Свій двогодинний виступ артист присвятив пам'яті Небесної сотні. 22-23 липня 2019 року дав концерти в містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.
 
У 2008 році грузинський співак відмовився від російського Ордена Дружби через російсько-грузинську війну.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2022 12:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.