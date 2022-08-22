Кікабідзе передав кошти від свого концерту на ЗСУ

Гроші артист витратив на мікроавтобус із сухпайками для українських військових. Його вже доставили до нашої країни

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе віддав кошти від свого ювілейного концерту, який пройшов у Батумі на честь 84-річчя знаменитості на допомогу 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ. Концерт пройшов з аншлагом та був присвячений Україні. Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook

"Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Р. Дашкевича кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі. Шоу було присвячено Україні", - йдеться у повідомленні.

Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві. Свій двогодинний виступ артист присвятив пам'яті Небесної сотні. 22-23 липня 2019 року дав концерти в містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.

У 2008 році грузинський співак відмовився від російського Ордена Дружби через російсько-грузинську війну.