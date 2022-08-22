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Кікабідзе передав кошти від свого концерту на ЗСУ
Фото:26 артилерійська бригада Facebook
Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе віддав кошти від свого ювілейного концерту, який пройшов у Батумі на честь 84-річчя знаменитості на допомогу 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ. Концерт пройшов з аншлагом та був присвячений Україні. Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Р. Дашкевича кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі. Шоу було присвячено Україні", - йдеться у повідомленні.
Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві. Свій двогодинний виступ артист присвятив пам'яті Небесної сотні. 22-23 липня 2019 року дав концерти в містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.
У 2008 році грузинський співак відмовився від російського Ордена Дружби через російсько-грузинську війну.
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