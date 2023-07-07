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ПОЛІТИКА

Кілька сотень найманців "Вагнера" повертаються з Африки до москви – ЗМІ

07 липня 2023, 08:30
Кілька сотень найманців
джерело novynarnia
Два рейси вилетіли з аеропорту Мпоко в столиці Центральної Африки до москви.

Через два тижні після невдалого повстання Євгенія Прігожина в росії, деякі маневри могли початися в рядах "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці. Кілька сотень найманців вирушили з Бангі до москви.

Про це пише видання Jeune Aafrique.

За інформацією журналістів, кілька сотень найманців Вагнера (до 500-600) залишили Бангі за останні години. Вони були демобілізовані, зокрема, з Бірао, Сідо та Батангафо. Два рейси вилетіли з аеропорту Мпоко в столиці Центральної Африки до москви. У Бангі готовий ще один літак Іл.

24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Прігожин звинуватив війська Міноборони рф у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми вояками подався штурмувати москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Прігожина із самопроголошеним президентом білорусі Олександром лукашенком. Після цього Приігожина та частину його найманців вирішили відправити до білорусі.

війнаАфрикавагнерпрігожин

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