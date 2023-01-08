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CУСПІЛЬСТВО

Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни, - ООН

08 січня 2023, 18:17
Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни, - ООН
Фото: з вільного доступу
Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами

Повномасштабне військове російське вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

"Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.

 

 


війнаООНбіженціУкраїна

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