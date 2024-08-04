Кількість електромобілів в ЄС подвоїлася за рік

Серед насичених електрокарами країн лідерство у Данії, а аутсайдером є сусідня Польща, Греція і Кіпр.

Автопарк електромобілів складає 1,7% усіх авто у ЄС.

За спостереженнями спеціалістів Євростату, динаміка є вражаючою – у 2023 році в ЄС зареєстровано 1,5 мільйона нових електромобілів, що працюють лише на акумуляторах і не є гібридними моделями. Загальна кількість авто, що є виключно електрокарами, досягла позначки 4,5 мільйона. Це на 48,5% більше порівняно з 2022 роком, коли загальна кількість становила 3 мільйони.

Зростає також кількість нових реєстрацій авто з виключно електротягою – 14,6%. На думку експертів Євростату, це свідчить про продовження стрімкого зростання використання електромобілів у ЄС. До 2018 року серед нових реєстрацій авто електромобілі складали менш як 1%. У 2020 році кількість таких реєстрацій зросла до 5,3%, у 2021 – 9%, у 2022 році – 12,1%, у 2023 році – 14,6%.

Країни-лідери з використання та придбання електромобілів

Найбільше використовують електрокари жителі Данії – 7,1% усіх легкових авто, які використовуються в країні, – електромобілі. Також електромобілі отримали значне поширення у таких країнах Європи:

Швеція – 5,9%;

Люксембург – 5,1%;

Нідерланди – 5,0%.

Серед аутсайдерів впровадження електротранспорту є 14 країн Європи. У них спостерігається насиченість автопарку електрокарами менш як 1%. Найнижчі показники – Кіпр, Греція, Польща. У цих країнах кількість електромобілів не більше 0,2% від всіх авто.