Кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 20,9 млн, кількість жертв - 755 тис.

Понад 1 млн захворілих від початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США, Бразилії та Індії

Кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі зафіксовано на рівні 755 тис. 550 проти 749 тис. 758 станом на ранок четверга.

Від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих у світі станом на 8:00 кч п'ятниці сягнула 20 млн 905 тис. 276 людей, збільшившись за добу на 284 тис. 429, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.

За даними на 8:00 минулого четверга, цей показник становив 335 тис. 965.

Водночас, за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, кількість інфікованих у світі перевищила 21 млн.

Кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі зафіксовано на рівні 755 тис. 550 проти 749 тис. 758 станом на ранок четверга.

Понад 1 млн захворілих від початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах станом на 8:00 кч п'ятниці сумарно виявлено 5 млн 248 тис. 242 хворих (зростання за добу на 60 тис. 091), померли 167 тис. 071 (зростання на 1 тис. 488), вилікувалися понад 1,77 млн.

У Бразилії зареєстровано 3 млн 224 тис. 876 випадків зараження (зростання за добу - 55 тис. 155) і 105 тис. 463 випадки смерті (зростання за добу - 1 тис. 262), вилікувалися понад 2,52 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу кількість захворілих зросла на 64 тис. 553 до 2 млн 461 тис. 191. За добу померли 1 тис. 007 осіб, кількість померлих становить 48 тис. 040 осіб, вилікувалися більше ніж 1,75 млн.

За кількістю летальних випадків на третьому місці стоїть Мексика, де від початку пандемії жертвами коронавірусу стали 55 тис. 293 людини, добовий приріст становить 627, заразилися 505 тис. 751, одужали понад 406,5 тис.

Перу вийшла на друге після Бразилії місце в Латинській Америці за кількістю інфікованих, де, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, на ранок п'ятниці зафіксовано 507 тис. 996 випадків зараження, померли 25 тис. 648 людей, одужали майже 342 тис.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети становить 97,2. У США на 1 млн населення померли 514 осіб, Бразилії - 496, Індії - 35, Мексиці - 428, Перу - 777.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 14 серпня зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19