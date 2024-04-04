Кількість населення в Україні: аналіз та показники

З початку повномасштабного вторгнення з України виїхала величезна кількість людей. За попередніми оцінками, ця кількість становить 8,6 мільйонів українців. Внаслідок цього відбулося суттєве скорочення населення країни, що впливає на велику кількість факторів, особливостей та умов розвитку, а також загалом на економіку воюючої країни.

Деякі люди планують повертатися, але тільки після закінчення війни. Декому просто нема куди повертатися, бо їхні будинки зруйновані. Читаючи новини України, можна дізнатися багато нового загалом про обстановку. Проведення соціальної політики, підвищення економічних показників, допомога біженцям – все це допомагає утримувати людей на території України та створювати їм комфортні умови.

Яка кількість населення сьогодні?

За різними даними, кількість постійного населення України на даний момент становить 29 мільйонів осіб. Близько 9,1 мільйонів – це люди, що працюють, причому потрібно виключити бюджетників і за підсумком вийде 6-7 мільйонів. Саме це населення намагається нести на собі тягар решти людей з різних категорій:

школярі та студенти;

пенсіонери;

тимчасово непрацюючі;

працівники сфери бюджету;

залежні особи.

Проблема вирішується шляхом міжнародної допомоги та кредитів від МВФ. Додатково Європа нещодавно погодила допомогу Україні розміром 50 млрд. євро, що стане гарантією стабілізації економіки.

Додаткова проблема пов'язана із суттєвим зниженням народжуваності. Експерти стверджують, що коефіцієнт фертильності впав нижче за 1 пункт, тоді як для зростання чисельності населення параметр повинен бути на рівні 2 і вище. За збереження нинішніх темпів кількість пенсіонерів перевищуватиме кількість працюючих у два рази.

Економіка та війна

Крім демографічних проблем, додаються також економічні неприємності. Близько 7 мільйонів українців перебувають за межею бідності, а основна частина з них – це сільське населення. Більше 20% людей – це люди віком 65 років, а також є діти віком до 14 років, і їхня загальна кількість становить 15%.

Величезна кількість людей живуть за рахунок дотацій, при цьому невелика кількість людей забезпечує їх. Надалі це може призвести до збільшення податків та запровадження нових платежів, щоб компенсувати колосальну різницю.

Раніше ООН наводив статистику, що з України виїхало близько 18 мільйонів людей, але 9,9 мільйона повернулося. Також планується активізація політики щодо повернення українців з-за кордону, але поки що конкретних рішень немає.

Перспективи та прогнози

На жаль, багато міжнародних організацій дають невтішні прогнози. До 2028 року населення України скоротиться ще на 3-4 мільйони. Це поступово спричинить накопичення великої кількості проблем в економіці та соціальній політиці.

У перспективі також проблеми набудуть ті держави, де оселилися українські біженці, і з різних причин вони не можуть працювати. Держави їх всіляко підтримуватимуть, платитимуть допомогу та пропонуватимуть безкоштовну медичну допомогу. Це каже, що війна стосується не лише України, а й багатьох інших країн світу.