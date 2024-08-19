Кількість нелегальних мігрантів у Великій Британії знову зашкалює – Daily Mail
19 серпня 2024, 19:07
Лише минулого понеділка до Сполученого Королівства в'їхали 703 нелегали.
За даними МВС Великої Британії, за останній тиждень на острів на човнах через протоку Ла-Манш прибули майже 1500 нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Лише минулого понеділка до Сполученого Королівства в'їхали 703 нелегали. Це рекордне число з моменту приходу до влади лейбористів, наголосило видання.
"Ще сотні мігрантів були доставлені на берег після того, як цими вихідними незаконно перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Торговці людьми продовжуватимуть максимально використовувати спокійне літнє море, щоб відправляти більше людей до Великої Британії", – пише видання.
Але абсолютний рекорд щоденних перетинів кордону у 2024 році був зафіксований 18 червня, коли при владі ще була Консервативна партія. Тоді до Великої Британії прибули близько 900 нелегалів. Найбільше в'їздів за один день цього року склало 882 особи 18 червня, а друге за величиною число – 711 осіб 1 травня.
Новий лейбористський уряд скасував плани прем'єр-міністра Ріші Сунака, який залишив свою посаду, відправляти мігрантів до Руанди, що поглибило проблему міграції. У результаті загальна кількість мігрантів цього року сягнула 19 066.
Але тіньовий міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі минулого тижня звинуватив лейбористів у тому, що вони подали "неправильний сигнал" нелегалам. Клеверлі сказав: "Відтоді, як лейбористи відмовилися від наших засобів стримування, все більше і більше човнів перетинають канал із все більшою кількістю людей. Вони подали неправильний сигнал, відчинивши двері замість того, щоб зробити все необхідне, щоб зупинити ці небезпечні переходи".
Daily Mail зазначає, що лейбористи прискорять скасування планів попереднього уряду щодо вивезення нелегальних мігрантів у Руанду. Втім, прессекретар нового прем’єр-міністра спростував припущення про те, що відмова від схеми Руанди погіршила ситуацію, заявивши, що немає "жодного зв’язку" між відмовою від неї та кількістю прибулих.
"Ми фактично зосереджені на тому, щоб запрацювати імміграційна система, яка зможе обробляти справи та боротися з бандами, які цим керують", – додав він.
План прем'єр-міністра передбачає створення нового Командування охорони кордону, яке об'єднає існуючі імміграційні підрозділи з новими повноваженнями в стилі боротьби з тероризмом.