Кількість нелегальних мігрантів у Великій Британії знову зашкалює – Daily Mail

Лише минулого понеділка до Сполученого Королівства в'їхали 703 нелегали.

За даними МВС Великої Британії, за останній тиждень на острів на човнах через протоку Ла-Манш прибули майже 1500 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Лише минулого понеділка до Сполученого Королівства в'їхали 703 нелегали. Це рекордне число з моменту приходу до влади лейбористів, наголосило видання.

"Ще сотні мігрантів були доставлені на берег після того, як цими вихідними незаконно перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Торговці людьми продовжуватимуть максимально використовувати спокійне літнє море, щоб відправляти більше людей до Великої Британії", – пише видання.

Але абсолютний рекорд щоденних перетинів кордону у 2024 році був зафіксований 18 червня, коли при владі ще була Консервативна партія. Тоді до Великої Британії прибули близько 900 нелегалів. Найбільше в'їздів за один день цього року склало 882 особи 18 червня, а друге за величиною число – 711 осіб 1 травня.