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CУСПІЛЬСТВО

Кількість пабів у Великій Британії впала до історичного мінімуму – The Guardian

30 грудня 2024, 17:15
Кількість пабів у Великій Британії впала до історичного мінімуму – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Кількість пабів уперше опустилася нижче 39 000.

Понад 400 пабів у Великій Британії назавжди зачинили свої двері цього року на тлі зростання цін і фінансових проблем споживачів. Кількість пабів уперше опустилася нижче 39 000.

Видання The Guardian пише, що загальна кількість пабів в Англії та Уельсі, включно з тими, що стоять порожні, і тими, що пропонуються в оренду, скоротилася до 38 989, оскільки закриття прискорилося. Деякі з них були переобладнані в будинки, офіси та дитячі садки.

У середньому щомісяця закривалося понад 34 пабів, що стало найрізкішим скорочення з 2021 року, коли готельний сектор сильно постраждав через пандемію Covid-19 і різке зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найбільшу кількість пабів цього року втратив Лондон. З початку 2020 року понад 2000 пабів закрилися під тиском зростаючих витрат, тоді як споживачі, що борються зі зростанням орендної плати та іпотечних платежів, стали витрачати менше.

Оператори пабів та інші компанії зіткнуться зі збільшенням витрат у квітні, коли набере чинності низка заходів, прийнятих в осінньому бюджеті.

"Багато власників пабів вкрай занепокоєні тим, що це може стати їхнім останнім Різдвом, з огляду на збільшення суми, яку роботодавці повинні будуть платити до фонду національного страхування, підвищення мінімальної заробітної плати і скорочення знижки на ставки для бізнесу з 75% до 40% у 2025 році. Багато пабів просто не зможуть вижити, що зробить ділянки ще більш привабливими для альтернативних інвестицій", - зазначив Алекс Пробін з Altus Group.

Зі свого боку Емма Маккларкін, виконавчий директор Британської асоціації пива і пабів (BBPA), сказала: "Пивоварні та паби вливають мільярди в економіку і підтримують понад мільйон робочих місць, тому їх закриття може мати катастрофічні наслідки як для скарбниці, так і для ринку праці".

Вона закликала уряд "швидко провести постійну і значущу реформу ставок для бізнесу".

Велика Британіяпаби

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