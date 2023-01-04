Кількість пологів в Україні за час війни зменшилася на 36 тисяч

За дев'ять місяців російського повномасштабного вторгнення кількість пологів в Україні зменшилася на 36 тисяч порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Окрім цього, збільшилася кількість передчасних пологів – понад 9 тисяч, що на 2 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала заступниця директора з перинатології ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України" Тетяна Знаменська.

"З початком активних бойових дій в державі упродовж дев'яти місяців війни лікарі фіксують, що загальна кількість пологів зменшилася та становить 152 тисяч (на 36 тисяч менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року). У перші місяці повномасштабного вторгнення рф відзначалось зниження кількості пологів внаслідок переміщення вагітних жінок у більш безпечні місця за межами України, потім поступово родини поверталися додому, адаптувалися до умов воєнного стану. Жінки мають бажання народжувати вдома, оскільки якість медичної допомоги породіллям в України на високому рівні", – сказала Знаменська.

Вона додала, що в цю статистику не входять дані з Луганської та Херсонської областей, що були тимчасово захоплені. До того ж, як зазначила лікарка, на Луганщині, яка досі не звільнена, знищено 100% лікарень, зокрема перинатальний центр.

Експертка зауважила, що зараз через переміщення великої кількості населення в безпечні регіони на Заході країни зросло навантаження на медзаклади Луцька, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода.

"Лише у Луцьку за дев’ять місяців відбулося 7000 пологів, у Львівській області – 14 000. До війни - загалом 1500 – 2000. У Львові наразі 250 жінок, яким потрібен специфічний медичний супровід. Вони будуть народжувати у нас, бо мають складні патології, і без якісної допомоги можуть мати тяжкі ускладнення в пологах. Зрозуміло, допомога потрібна буде і їхнім новонародженим дітям. В ці регіони поїхали лікарі з Донецька, Луганська. Це дасть нам змогу розширити відділення, дати робочі місця та надавати якісну медичну допомогу", – зазначила Знаменська.

За її словами, в цих містах необхідно розгортати додаткові реанімаційні місця. Якщо раніше в реанімації їх було 9, то зараз треба 18. Це дорого, тому стоїть завдання знайти кошти і розгорнути додаткові місця.

Окрім того, необхідно закупити обладнання у прифронтові регіони – Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Суми.

Наразі в Україні діє 19 перинатальних центрів, які на 80% оснащені новітнім устаткуванням, функціонують 114 відділень інтенсивної терапії новонароджених.