Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених – Сирський
Армія України наразі не лише стоїть в обороні, а і кожного дня на різних напрямках просувається уперед. Кількість повернутих захисниками позицій перевищує кількість втрачених.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформу.
Він визнав, що поточна обстановка на деяких напрямках є напруженою. Окупанти продовжують нарощувати зусилля і все ще мають перевагу в особовому складі, застосовують тактику масованих штурмів.
Але значних територіальних здобутків ворог не має, стверджує Сирський.
"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – сказав він.
Головком додав, що досвід минулих місяців свідчить про значне нарощування ворогом активності авіації і застосування керованих авіабомб проти позицій. Не припиняють окупанти і артилерійського та мінометного вогню.
"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", – вважає він.