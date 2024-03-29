Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених – Сирський

29 березня 2024, 11:09
Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Захисники не лише тримають оборону, а і просуваються.

Армія України наразі не лише стоїть в обороні, а і кожного дня на різних напрямках просувається уперед. Кількість повернутих захисниками позицій перевищує кількість втрачених.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформу.

Він визнав, що поточна обстановка на деяких напрямках є напруженою. Окупанти продовжують нарощувати зусилля і все ще мають перевагу в особовому складі, застосовують тактику масованих штурмів.

Але значних територіальних здобутків ворог не має, стверджує Сирський.

"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – сказав він.

Головком додав, що досвід минулих місяців свідчить про значне нарощування ворогом активності авіації і застосування керованих авіабомб проти позицій. Не припиняють окупанти і артилерійського та мінометного вогню. 

"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", – вважає він.

війна в Україніросія окупантиСирськийконтрнаступ

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється