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За пів року кількість роботів у військах зросла на третину – Міноборони

08 липня 2025, 09:35
За пів року кількість роботів у військах зросла на третину – Міноборони
Фото: Міноборони
Майже 30 нових українських роботів допущено до експлуатації у ЗСУ за пів року

Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва. Це значно перевищує показники минулого року – на третину більше.

Про це розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін, повідомляє Міноборони.

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив Валерій Чуркін.
 
За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань. Серед них:
 
  • Евакуація поранених
  • Спостереження за ворогом
  • Вогнева підтримка дій українських підрозділів
  • Логістичні завдання
Інженерні операції (мінування чи розмінування місцевості)Вітчизняні НРК часто мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань, роблячи їх гнучкими та ефективними на полі бою.

 

 

війна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

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