За пів року кількість роботів у військах зросла на третину – Міноборони
Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва. Це значно перевищує показники минулого року – на третину більше.
Про це розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін, повідомляє Міноборони.
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