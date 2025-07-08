За пів року кількість роботів у військах зросла на третину – Міноборони

Майже 30 нових українських роботів допущено до експлуатації у ЗСУ за пів року

Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва. Це значно перевищує показники минулого року – на третину більше.

Про це розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін, повідомляє Міноборони.

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань. Серед них:

Евакуація поранених

Спостереження за ворогом

Вогнева підтримка дій українських підрозділів

Логістичні завдання

Інженерні операції (мінування чи розмінування місцевості)Вітчизняні НРК часто мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань, роблячи їх гнучкими та ефективними на полі бою.